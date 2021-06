Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040621-411: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Reichshof (ots)

Auf der Hahnbucher Straße in Reichshof-Eckenhagen hat ein Radfahrer am Mittwochmorgen (2. Juni) bei einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen davongetragen. Der 53-jährige Radfahrer aus Bonn war gegen 07.50 Uhr auf der Hahnbucher Straße in Richtung Eckenhagen-Zentrum gefahren. Als eine 50-jährige Reichshoferin mit einem Toyota von der Zufahrt des Schulzentrums kommend auf die Hahnbucher Straße einbog, konnte der Radfahrer nicht mehr ausweichen. Er prallte gegen die Fahrerseite des Autos und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in das Gummersbacher Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell