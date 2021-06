Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040621-409: Beschädigter Audi 80 gesucht

Morsbach (ots)

Bei der Polizei hat sich am Mittwoch (2. Juni) eine Autofahrerin gemeldet, die auf dem Netto-Parkplatz in Morsbach gegen einen schwarzen Audi 80 gefahren war; während sie nach dem/der Fahrer*in suchte, fuhr der Audi davon. Die Frau war gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Waldbröler Straße gegen den Audi gestoßen, als sie in eine Parklücke fahren wollte. Nachdem sie zunächst an der Unfallstelle gewartet hatte, begab sie sich in den Markt, um den/die Fahrer*in zu suchen. Dort wurde sie allerdings nicht fündig; als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war der Audi verschwunden. Weil das Kennzeichen des Audi nicht bekannt ist, sucht die Polizei nun nach dem schwarzen Audi. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

