Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040621-410: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Radevormwald (ots)

Auf der Landstraße 414 ist am Donnerstagmorgen (3. Juni) ein Motorradfahrer aus Wuppertal von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 54-Jährige war mit seiner Ducati gegen 08.00 Uhr auf der L 414 in Richtung Dahlhausen gefahren, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über die Maschine verlor. Das Motorrad kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Kurvenleittafel und stürzte mitsamt Fahrer eine etwa 5 Meter hohe Böschung hinunter, so dass beide von der Straße aus nicht mehr zu sehen waren. Als ein Radfahrer die Stelle passierte und das umgefahrene Verkehrszeichen sah, ahnte er das Unheil. Er entdeckte den Schwerverletzten in der mit Strauchwerk bewachsenen Böschung und verständigte den Rettungsdienst. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ein Rettungswagen den Mann in eine Wuppertaler Klinik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell