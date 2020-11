Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Nach Streit beleidigt

BischweierBischweier (ots)

Ein Mann soll am Dienstagnachmittag zwei weitere Männer im Zuge eines Streits beleidigt haben. Der bei einem Unternehmen Angestellte ging gegen 14:40 Uhr in der Bahnhofstraße seiner Arbeit nach und entsorgte dortige Abfälle. Als er von zwei Männern auf die nicht durchgeführte Leerung einer Tonne angesprochen wurde, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Folge der Arbeiter die beiden beleidigt und körperlich angegangen haben soll. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell