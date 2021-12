Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoteile entwendet

Werdohl / Neuenrade (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch das Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eines 5 er BMW eingeschlagen. Dieser stand am Eggenpfad. Aus dem Inneren entwendeten sie das Lenkrad, das Tacho-Kombiinstrument und das Infotainmentsystem.

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen 1 BMW an der Welmecke in Neuenrade aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie das Lenkrad. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 entgegen. (wib)

