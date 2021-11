Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 22-Jähriger wird durch Messerstich in Barsinghausen lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 16.11.2021, ist ein 22-Jähriger im Bereich des Bahnhofes in Barsinghausen durch einen Messerstich von einem 18-Jährigen lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen geriet gegen 21:40 Uhr ein 22-Jähriger am Deisterplatz in Barsinghausen in Streitigkeiten mit einem 18-Jährigen. Im Rahmen dieser Streitigkeiten wurde der 22-Jährige durch einen Messerstich im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte rief noch eigenständig den Polizeinotruf an und forderte einen Rettungswagen. Der Angreifer flüchtete. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Nachdem der 22-Jährige notärztlich versorgt wurde, kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wird derzeit operiert. Aktuell besteht Lebensgefahr. Der 18-Jährige suchte nach seiner Flucht eigenständig ein Krankenhaus auf, da dieser eine Schnittverletzung im Handbereich erlitt. Eine Familienangehörige vom 18-Jährigen informierte anschließend das Polizeikommissariat Barsinghausen über den Vorfall. Die beiden Kontrahenten sind untereinander flüchtig bekannt. Die Hintergründe zu den Streitigkeiten sind derzeit unklar.

Das Polizeikommissariat Barsinghausen hat Ermittlungen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05105 523-114 zu melden. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell