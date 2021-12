Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 13-jähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Werdohl (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen wurde heute Mittag um 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Lennebrücke schwer verletzt. Die junge Werdohlerin lief zwischen den in Richtung Altena vor der Baustellenampel wartenden Fahrzeugen durch über die B 236 (Lennestraße). Ein in die Gegenrichtung fahrender Kleintransporter erfasste das Mädchen. Es wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell