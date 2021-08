Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Breitenstein - Fahrradfahrer weicht Katze aus und stürzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Kopfverletzungen erlitt am frühen Freitagabend ein 65-jähriger Rennradfahrer. Dieser befuhr gegen 19:10 Uhr die Neuweiler Straße in Richtung Neuweiler. Auf einem Steigungsabschnitt querte plötzlich eine Katze die Fahrbahn. Bei der Gefahrenbremsung stürzte der 65-Jährige zu Boden. Hierbei ging sein Fahrradhelm zu Bruch. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad beläuft sich der Schaden auf 100 Euro.

