POL-LB: Weil der Stadt: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, ging eine 81-Jährige im Gewann "Pätengrund und Reisenloch" spazieren. Auf einem Pfad kam ihr eine Frau mit einem angeleinten Mischlingshund mit dunklem Fell entgegen. Unvermittelt kam aus einem Gebüsch ein zweiter, nicht angeleinter Mischlingshund mit hellem Fell heraus und sprang die 81-Jährige mehrfach an. Sie wurde dabei zwei Mal in den hinteren Oberschenkel des linken Beines gebissen. Beide Frauen unterhielten sich nach dem Vorfall wobei versäumt wurde, die Namen auszutauschen. Die Hundehalterin wird als etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, schlanke Figur, blonde Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, beschrieben. Zeugen und die Hundehalterin werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605-0 zu melden.

