Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 17.20 Uhr befuhr eine Kehrmaschine die Landesstraße 1137 von Leonberg in Richtung Ditzingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 1010 missachtete ein von rechts kommender 84-Jähriger in seinem Seat beim Linksabbiegen in die Landesstraße die Vorfahrt und kollidierte mit der Kehrmaschine. Hierdurch wurde der Seat-Fahrer eingeklemmt und musste später schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem dieser von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit worden war. Der 36-Jährige Kehrmaschinenfahrer wurde nicht verletzt. Die Unfallstelle musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 135.000 Euro und beide mussten anschließend abgeschleppt werden. Vor Ort waren die Feuerwehren von Leonberg und Gerlingen mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 23 Wehrleuten sowie ein Rettungs- und Notarztwagen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell