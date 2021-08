Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße von Dettenhausen nach Weil im Schönbuch und innerorts auf der Hauptstraße in Weil im Schönbuch ereignet haben soll. Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Weil im Schönbuch. Hinter ihm fuhr der 62-jährige Fahrer eines BMW, der den 27-jährigen durch wiederholtes sehr dichtes Auffahren unter Druck gesetzt haben soll. In Weil im Schönbuch angekommen, überholte der BMW-Lenker den 27-Jährigen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, dessen Verlauf die Beteiligten aber unterschiedlich darstellen und bei dem Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand.

