POL-LB: Deckenpfronn: Beziehungsstreit und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Ein 32-jähriger mutmaßlich alkoholisierter Mann löste am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz in Deckenpfronn aus. Gegen 21:45 Uhr meldete sich dessen Ex-Partnerin über den Notruf und erklärte, dass er sie bedroht, zu Boden gestoßen und schließlich gewürgt habe. Ihr Vater habe eingegriffen und der Tatverdächtige wäre geflüchtet. Als Polizeibeamte den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, kehrte der 32-Jährige zurück und wurde vorläufig festgenommen. Dabei beleidigte er die Polizisten, schnippte eine Zigarette auf einen von ihnen und versuchte auch nach ihm zu treten. Er musste schließlich zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der Mann in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg verbracht. Auf ihn warten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

