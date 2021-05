Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Unbekannte brachen in Lager ein

Ostercappeln (ots)

An einem Lager in der "Unteren Eschstraße" beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (18 Uhr) bis Samstagmorgen (09 Uhr) Fenster und Türen. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter etwas mitnahmen. Die Polizei in Bohmte ist an Hinweisen zu der Tat interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell