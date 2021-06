Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N. /Lkr. RW) - Glasfaserkästen beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Sulz a.N. /Lkr. RW (ots)

Im Zeitraum von letztem Freitag (04.06.2021) bis zum heutigen Dienstag ist es in Sulz zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer kam - vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit - im Einmündungsbereich Gottlieb-Daimler-Straße und Meboldstraße mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Nachdem er auf die dortige Böschung fuhr, rutschte er ab und prallte gegen zwei Glasfaserkästen, die aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Durch den Unfall entstand an den Kästen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An der Unfallstelle konnte die Polizei Fahrzeugteile sichern und einem Hersteller zuordnen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz unter 07454 92746 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell