Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Hauptgebäude des Kleingärtnervereins Römerziel - Polizei bittet um Hinweise (05. - 06.06.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag haben Unbekannte das Hauptgebäude des Kleingärtnervereins Römerziel an der gleichnamigen Straße durch Fußtritte gegen vorhandene Fensterrolladen beschädigt. Zudem hinterließen die Täter vermutlich während eines durchgeführten Trinkgelages Müll im Bereich vorhandener Sitzgelegenheiten an dem Hauptgebäude. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

