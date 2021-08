Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen - Zeugenaufruf nach Graffitisprayer

Ludwigsburg (ots)

Durch einen Zeugen wurden am frühen Samstagmorgen gegen 01.20 Uhr zwei Jugendliche beobachtet, wie sie mit Spraydosen hinter dem Wartehäuschen in der Marbacher Straße verschwanden. Bei der sofortigen Überprüfung wurden Farbschmiererei am Wartehäuschen und später noch im gesamten Stadtgebiet Erdmannhausen festgestellt. Die Täter werden als männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullovern, beschrieben. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Der Gesamtschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144 900-0 zu melden.

