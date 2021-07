Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (05.07.2021), gegen 16:45 Uhr, soll ein 52-jähriger Fahrer eines Abschleppfahrzeuges beim Linksabbiegen an der Einmündung Hauptstraße / Erbachstraße einen Rollerfahrer übersehen haben. Der Rollerfahrer musste eine Notbremsung durchführen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

