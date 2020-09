Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Betrunkener Radfahrer auf der Bundesstraße 194 gestellt

Grimmen (ots)

Nach einem Bürgerhinweis konnten Beamte vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen am 01.09.2020 gegen 13:45 Uhr auf der Bundesstraße 194 einen Radfahrer stoppen. Der 59-jährige Deutsche aus der Region befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Grimmen und wurde kurz vor dem Abzweig nach Glashagen angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann vor Fahrtantritt erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatte. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,31 Promille. Die Fahrt war an dieser Stelle für den Radfahrer beendet. Durch einen Arzt erfolgte im Krankenhaus Bartmannshagen eine Blutprobenentnahme.

Der 59-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle beim Hinweisgeber bedanken, der durch das Wählen des Notrufs verhindert hat, dass es unter Umständen zu einem Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen für den alkoholisierten Radfahrer oder auch andere Verkehrsteilnehmer kam.

Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" lautet das Schwerpunktthema in diesem Monat "Zweiradfahrer im Blick". Der Fokus der polizeilichen Kontrollen, die im gesamten Monat an verschiedenen Orten durchgeführt werden, liegt bei Rad- und Kradfahrern.

