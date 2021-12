Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Discounter

Lüdenscheid (ots)

Eine 81-Jährige Lüdenscheiderin wurde am Mittwochmorgen Opfer eines Taschendiebstahls. Sie war in einem Discounter an der Bräuckenstraße einkaufen. Noch im Laden stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack entwendet wurde. Vom Diebstahl bemerkte sie nichts. Neben Bargeld und Karten fehlt der Seniorin nun auch der Impfausweis. (schl)

