POL-NMS: 210628-1-pdnms Raub auf Tankstelle in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 26.06.2021 gegen 20.45 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle in der Kieler Straße, Höhe Max-Johannsen-Brücke, er ergriff eine 31 jährige Kundin, die sich zu der Zeit in der Tankstelle befand und zerrte die Frau hinter den Tresen, dort forderte er von dem Angestellten der Tankstelle Bargeld.

Nachdem der Angestellte die Kasse geöffnet hatte, griff der Mann in die Kasse und entnahm dieser einen dreistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er aus der Tankstelle.

Zeugen konnten beobachten, wie dieser Mann in ein Taxi stieg und wegfuhr. Das Taxi konnte lokalisiert werden und schließlich auf der BAB 215 in Höhe Blumenthal gestoppt werden. Der 21 jährige Fahrgast konnte eindeutig als Täter identifiziert werden.

Er wurde vorläufig festgenommen, eine Waffe führte der Täter bei der Tat nicht bei sich. Den 21 jährigen Täter erwartet jetzt eine Anzeige weg Raub.

