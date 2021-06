Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210625-2-pdnms Zeugen nach Raub in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 21.06.2021 zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Neumünster zu einem Raub.

Der 17-Jährige Geschädigte ging vom Gänsemarkt aus in Richtung Bahnhof als ihm eine fünfköpfige Personengruppe begegnete. Die Täter hielten ihn an den Armen fest und fixierten ihn. Sie entwendeten eine Schachtel Zigaretten und Bargeld. Dann entfernten sie sich in Richtung Gänsemarkt.

Die fünf Täter wurden als 17-19 Jahre alte männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie hatten schwarze kurze Haare, waren zwischen 1,75 m und 1,85 m groß und sprachen untereinander gebrochenes Deutsch. Einer der Täter trug eine rote Steppjacke und eine schwarze Jogginghose. Der zweite trug ein graues Oberteil und eine hellblaue Jeans mit weißen Akzenten. Er war dünn und hatte einen vollen Bart. Der dritte Täter trug ein dunkelblaues Oberteil und war etwas größer als die anderen. Er hatte außerdem einen Rahmenbart. Der vierte Täter trug eine schwarze Strickjacke mit Kapuze und eine schwarze Jogginghose. Er war etwas kräftiger als die anderen Täter. Der fünfte Täter war etwas schlanker als die anderen Täter. Seine Bekleidung ist unbekannt.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die etwas zu dem Vorfall berichten können oder die die beschriebenen Personen am Tattag gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 0432tw9450 oder an jede andere Polizeidienststelle

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell