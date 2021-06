Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vollsperrung der B 428 aufgrund eines Verkehrsunfalles

Bad Kreuznach (ots)

Am 11.06.2021, um 13:12 Uhr, kam es auf der B428 (Höhe Bad Kreuznach-Bosenheim) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander die B 428 in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim. Verkehrsbedingt musste der 28jährige vorausfahrende Fahrzeugführer seinen Lkw abbremsen. Der hinter ihm befindliche 48jährige Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000EUR. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Die Fahrbahn wurde zwecks Beseitigung der Unfallfolgen für etwa 2 Stunden komplett gesperrt.

