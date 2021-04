Polizei Mettmann

POL-ME: Schwarzer Seat Leon wurde nicht gestohlen - Monheim - 2104023

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2104015 vom 06.04.2021 berichteten wir vom Verschwinden eines schwarzen PKW Seat und fahndeten nach dem schwarzen Leon mit polnischen Kennzeichen, der am (Grün-)Donnerstagabend des 01.04.2021, gegen 18.00 Uhr, am Straßenrand der Friedenauer Straße in Monheim am Rhein geparkt worden war.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurde heute bekannt, dass das schon 19 Jahre alte Fahrzeug nicht gestohlen, sondern im Auftrag der Stadt Monheim am Rhein abgeschleppt worden ist.

Damit können alle Fahndungsmaßnahmen zu diesem Fahrzeug mit sofortiger Wirkung beendet werden. Wir danken für die gezeigte Unterstützung der Medien.

Hinweis an die Medien:

Die Bezugsmeldung (ots 2104015 vom 06.04.2021) haben wir aus Gründen des Datenschutzes inzwischen aus dem Presseportal entfernt.

