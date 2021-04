Polizei Mettmann

POL-ME: Graffiti auf Stromkästen festgestellt - Monheim am Rhein - 2104020

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (06. April 2021) sind auf mehreren Stromkästen am Schleiderweg in Monheim am Rhein Beschädigungen durch Graffiti festgestellt worden. Im Rahmen der Schadensaufnahme entdeckten die Polizeibeamten weitere frische Graffiti und Schmierereien an Wänden der nahegelegenen Unterführung sowie an der Mauer der Brücke an der Opladener Straße.

Die Polizei fahndete im Umfeld nach den Verursachern, konnte jedoch leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt wurde erstattet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell