Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Telefonbetrüger

Bad Dürkheim (ots)

Im Laufe des morgens vom 19.02.2021 meldeten sich ein Duzend Geschädigte von Betrügern des sogenannten "Enkeltricks" oder "falschen Polizeibeamten". Zu einer Geldübergabe oder Vermögensschaden kam es, aufgrund der Besonnenheit der Geschädigten, nicht.

Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell