Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb schubst Verkäuferin und flüchtet

Hemer (ots)

Eine 44-Jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Englandstraße beobachtete, wie ein Mann mehrere Flaschen Schnaps aus einem Regal nahm und in seinen Rucksack steckte. Die Mitarbeiterin sprach den Mann an. Dieser reagierte sofort aggressiv, schubste die Geschädigte weg und rannte mitsamt der Tatbeute im Rucksack aus dem Geschäft. Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372-9099-0 entgegen. (schl)

