Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Metzgerei

Ebertsheim, Hauptstraße - Nacht zum 11.08.2021 (ots)

Unbekannte Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Inhaber aus, um in eine Metzgerei mit angeschlossener Wohnung einzudringen. Die Tat wurde am 11.08.2021 gegen 12:00 Uhr von den Eigentümern bemerkt. In Anwesen wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Mit einer Beute von ca. 500EUR Bargeld aus der Metzgereikasse sind die Diebe unbemerkt abgezogen. Zugang zum Objekt verschafften sie sich durch Überklettern des Hoftores und nachdem der Schließzylinder zu einer Abschlusstür abgezogen wurde. Möglicherweise hat jemand in der Nacht zum 11.08.2021 in Ebertsheim (Hauptstraße) verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06359-93120.

