Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Schlägerei Gehirnerschütterung erlitten - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.08.2021 kam es gegen 20:50 Uhr in der Winzinger Straße zu einer Schlägerei, bei der ein 19-jähriger Mann eine Gehirnerschütterung erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 19-Jährige mit seinem Bruder auf dem rückwärtigen Parkplatz des Rewe-Marktes, als es mit den Insassen eines herannahenden Fahrzeugs zum Streit kam. Ca. fünf Personen im Alter zwischen 14 bis 18 Jahren stiegen aus dem schwarzen BMW der X-Reihe aus und verletzten den 19-Jährigen. Danach flüchteten die unbekannten Personen mit dem Fahrzeug über die Martin-Luther-Straße in Richtung Mußbacher Landstraße. Der 19-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Kennzeichen ist nur bruchstückhaft bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell