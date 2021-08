Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW beschädigt und weitergefahren

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 09.08.2021 im Zeitraum zwischen 07:55 Uhr und 16:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim. Hierbei wurde der ordnungsgemäß eingeparkte rote Audi TTRS einer 64-jährigen Carlsbergerin beschädigt. An dem Audi entstand an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten ein nicht unerheblicher Schaden. Des Weiteren konnten grüne Lackanhaftungen des Unfallverursachers wahrgenommen werden. Der Schaden beträgt circa 3000EUR. Das bislang unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

