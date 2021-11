Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt unter Alkoholeinfluss gegen Baum und flüchtet von Unfallstelle

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (07.11.2021) gegen 2 Uhr in der Nacht fuhr eine Frau unter Alkoholeinfluss gegen einen Baum und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die 21-Jährige war auf der Bülowstraße in Fahrtrichtung Lützowstraße mit einem VW nach einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, über einen Grünstreifen gefahren und gegen einen Baum geprallt. Anschließend ließ sie das Auto zurück und verließ in Begleitung eines männlichen Beifahrers fußläufig die Unfallstelle. Die Polizei konnte die leicht verletzte Frau im Rahmen von Ermittlungen ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Der VW wurde sichergestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Die 21-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss. (arn)

