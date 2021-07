Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Gronau (ots)

Aus einer Tasche haben Unbekannte eine Geldbörse in Gronau entwendet. Zu dem Geschehen in einem Bekleidungsgeschäft an der Neustraße kam es am Montagmittag gegen 12.55 Uhr. Die Geschädigte hatte ihre Tasche samt Portemonnaie an einem Rollstuhl einer Begleiterin gehängt. Zeitgleich in dem Geschäft war eine mutmaßlich niederländische Frau, die wie folgt von der Bestohlenen beschrieben wurde: circa 1,60 Meter groß, circa 55 Jahre alt, dunkle Haare zum Pferdeschwanz gebunden, dunkle Hautfarbe. Sie war in Begleitung einer weiteren Person mit Kind. Ob die beschriebene Frau den Diebstahl begangen hat, ist unklar. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: (02562) 9260.

