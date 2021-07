Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Pedelec aus Fahrradschuppen entwendet

Raesfeld (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag in Raesfeld-Erle ein Pedelec aus einem verschlossenen Anbau gestohlen. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Sagemüller-Straße ab. Die Täter erbeuteten ein anthrazitfarbenes E-Trekkingrad der Marke Winora, das verschlossen in dem Holzhäuschen gestanden hatte. Um hineinzukommen, hatten es die Unbekannten aufgehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

