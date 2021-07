Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nachtrag zu "Jugendlicher weicht aus und stürzt"

Ahaus (ots)

Nach weitergehenden Ermittlungen liegt der Polizei nun die Beschreibung eines E-Bike-Fahrers vor, der sich nach einem Unfall mit einem Radfahrer von der Unfallstelle entfernt haben soll. Wie berichtet, hatte sich der Vorfall am Sonntag in Ahaus auf dem unbefestigten Weg ereignet, der von der Van-Delden-Straße an der Aa entlang in Richtung Hindenburgallee führt (Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4972325). Der Betreffende war Zeugenangaben zufolge circa 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und fuhr ein E-Mountainbike, das dunkel lackiert war und orangefarbene Streifen besaß. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

