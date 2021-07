Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unversichert mit E-Roller unterwegs

Bocholt (ots)

"Ich wusste nicht, dass ich ein Kennzeichen an dem Roller brauche." Diese Aussage bewahrte eine Frau in Bocholt jetzt nicht davor, dass die Polizei ein Strafverfahren gegen sie einleitete. Denn ein solches stellt die Konsequenz dar, wenn die Pflichtversicherung fehlt. Die aber existierte nicht für den E-Scooter, mit dem die 44-Jährige am Montag in der Innenstadt von Bocholt unterwegs war. Das war einem Polizeibeamten aufgefallen, der sie schließlich kontrollierte. Was ist zu beachten, wenn man einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum benutzen will? Informationen dazu gibt die Polizei im Internet unter https://polizei.nrw/e-scooter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell