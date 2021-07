POL-BOR: Kreis Borken - Verkehrsdienst bietet Wiegen von Wohnwagen und -mobilen an

Kreispolizeibehörde Borken

Nach der starken Resonanz des ersten Wiegetermins bietet der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken einen weiteren Termin an. Am Freitag, 23.07.2021, zwischen 16.00 und 20.00 Uhr haben Camper die Möglichkeit, ihren Wohnwagen oder ihr Wohnmobil wiegen zu lassen. Viele Camper stellen sich nämlich die Frage: "Wieviel darf ich tatsächlich noch zuladen, nachdem zum Beispiel eine Markise an-, eine Klimaanlage oder ein Mover eingebaut wurden?" Die Polizei wollte mit der Zeitplanung zudem einer Anregung durch Interessierte Rechnung tragen, eine Wiegeaktion in die Abendstunden anzubieten. Ort der kostenlosen Aktion ist der Verkehrsübungsplatz in Gescher, Estern 41. Neben der Wiegung an sich werden die Beamtinnen und Beamten auch gerne die Camper in Sachen Ladungssicherung, Bereifung oder einer sicheren Gasanlage beraten.

