Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bocholt (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Montagabend die Fahrt einer 19-Jährigen mit einem Auto gefunden. Polizeibeamte hatten die junge Frau auf dem Berliner Platz kontrolliert. Da sich Anzeichen für den vorangegangenen Konsum von Drogen ergaben, erfolgte in der Polizeiwache ein entsprechender Test. Dieser schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Zudem hatten sie beim 20 Jahre alten Beifahrer eine geringe Menge Marihuana gefunden. Diese wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell