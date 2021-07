Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unfall an Engstelle

Motorradfahrer weicht aus

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Montag in der Alstätter Bauerschaft Besslinghook zugezogen. Der Rekener war gegen 10.55 Uhr in der Nähe eines Ausflugslokals in einer Engstelle unterwegs, als ihm eine 27-jährige Vredenerin entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer der Autofahrerin aus. Dabei stürzte er zu Boden. Eine ärztliche Behandlung sei nicht nötig, gab der Gestürzte an. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

