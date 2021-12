Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Stadtwerker

Iserlohn (ots)

Dreiste Masche: Seniorin bestohlen

Am Mittwoch klingelten, gegen 12:00 Uhr, zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Iserlohn an der Haustür einer 79-Jährigen Seniorin. Sie gaben an, die Wasserleitung zu ihrer Dusche überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ sie in die Wohnung. Einer der Männer bat sie anschließend darum, ihm einen 100 Euro Schein zu wechseln. Die Geschädigte ging daraufhin zu einem Schrank, in dem sie Geld aufbewahrte, schloss diesen auf und führte den Wechsel durch. Anschließend verschloss sie ihn wieder.

Es folgte die angebliche Prüfung der Wasserleitung. Einer der Männer gab an, im Keller die Leitung zu prüfen. Die Geschädigte sollte währenddessen die Dusche aufdrehen und den Duschkopf halten. Der zweite Mann blieb bei ihr. Nach der "Prüfung" verabschiedeten sich die beiden Männer und gingen. Die Geschädigte stellte fest, dass der abgeschlossene Schrank im Arbeitszimmer aufgebrochen wurde. Sämtliches Bargeld fehlte. Die Geschädigte beschrieb die beiden Täter wie folgt: - 30-35 Jahre alt - Kompakt gebaut - Braune haare - Beide mit Kappe - Blaue Arbeitskleidung - Ca. 180-190cm groß (schl)

