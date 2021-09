Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Zu schnell im Kurvenbereich

Seinen Verletzungen erlag am Sonntag ein Motorradfahrer auf der B466.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Honda Motorrad von Böhmenkirch in Richtung Söhnstetten. In einer Linkskurve fuhr er wohl zu schnell und geriet ins Schleudern. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Durchgeführte Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos und der 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Durch den Unfall war die B466 für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

