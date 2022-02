Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Bergede - Zwei Schwerverletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Am Donnerstag (3. Februar 2022) kam es gegen 20.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L856 in Bergede. Eine 64-jährige Frau aus Arnsberg befuhr zuvor mit ihrem Wagen die L856 in Richtung Soest. Ein Zeuge gab hierzu an, dass die Frau immer mal wieder in Schlangenlinien fuhr. In Bereich der Deckmannstraß geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 46-jährigen Autofahrer aus Warstein, der mit seinem Auto aus der Deckmannstraße heraus in Richtung Möhnesee fuhr. Mitarbeiter der Feuerwehr mussten die eingeklemmte Arnsbergerin aus ihrem Wagen befreien. Einen Hinweis auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit der 64-Jährigen stellten die Polizeibeamten am Unfallort nicht fest. Ein im Auto befindliches Handy stellten sie sicher. Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben, ob die Autofahrerin während der Fahrt das Handy bedient und hierdurch abgelenkt worden sein könnte. Beide schwer verletzten Unfallbeteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde L856 gesperrt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell