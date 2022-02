Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfallflucht in der "Ostenfeldmark"

Lippstadt (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag (3. Februar 2022) zwischen 05.20 Uhr und 15.15 Uhr an einer Parkbucht an der Straße "Ostenfeldmark". Ein geparkter, weißer BMW wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Anstatt die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am BMW auf 2.000 Euro und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell