Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Festnahme nach Einbruch in Schule

Bocholt (ots)

Er wollte seine Beute direkt in Bargeld umsetzten: Einen Laptop zum Kauf hat ein 21 Jahre alter Bocholter einem Zeugen angeboten. Das kam diesem aber komisch vor und er alarmierte die Polizei. Zugetragen hat sich das Geschehen am Sonntagmorgen an der Herzogstraße in Bocholt. Polizisten trafen den "Verkäufer" samt des mutmaßlichen Diebesgutes an. Die Herkunft der elektronischen Geräte klärte sich schnell: Sie stammten aus einem bis dahin unentdeckten Einbruch in eine Schule an der Münsterstraße. Der Tatverdächtige hatte sich durch eine eingeschlagene Scheibe Zugang in das Gebäude verschafft. Spuren sprechen dafür, dass der Bocholter nicht alleine unterwegs war. Es folgte die Festnahme des einschlägig vorbestraften 21-Jährigen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt: Die Staatsanwaltschaft hatte keinen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

