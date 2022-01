Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Miet-WC gesprengt

Gronau (ots)

Die Sprengkraft in Gronau muss enorm gewesen sein: Boden und Seitenwände eines auf einer Baustelle an der Borgwardstraße stehenden Miet-WCs aus Kunststoff wurden herausgerissen. Unbekannte hatten mutmaßlich im Inneren einen "Böller" gezündet. Gemeldet wurde das Geschehen am Montag. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

