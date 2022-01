Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer stürzt

"Mit dem Unfall habe ich nichts zu tun"

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Bocholter bei einem Verkehrsunfall am Montag in Bocholt. Der Fahrer eines Elektrorollers war gegen 18.00 Uhr vom Windmühlenplatz in Richtung einer Sackgasse unterwegs, als ein Hund seinen Weg kreuzte. Das Tier war mutmaßlich mit seinem Herrchen in gleicher Richtung unterwegs. Zeugen gaben an, dass das sehr kleine Tier mit weißem Fell und braunen Flecken vermutlich nicht angeleint war. Der Hundehalter hätte nach dem Vorfall das Tier einfangen müssen. Obwohl ihn der 42-Jährige sowie Zeugen auf den Unfall ansprachen, habe dieser seinen Weg fortgesetzt: Er habe mit dem Unfall nichts zu tun, habe der Mann gesagt, so die Zeugen. Er wird wie folgt beschrieben: über 50 Jahre alt, wenig Haare, schlanke Figur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Den Leichtverletzten behandelte der Rettungsdienst vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell