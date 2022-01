Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Glanerbrug (NL) - Radfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Gronau (ots)

An den Folgen ihrer schweren Verletzungen leider verstorben ist am Donnerstag eine 80-jährige Frau aus Glanerbrug (NL). Sie hatte diese bei einem Verkehrsunfall in Gronau erlitten, der sich wie berichtet am 29.12.2021 auf der Alstätter Straße ereignet hatte.

