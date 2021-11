Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Unkel (ots)

Am Freitagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in Unkel, dass in der Nacht davor unbekannte Täter versucht hatten, die Praxistür aufzuhebeln. An der Türzarge der Eingangstüre stellte sie eine größere Hebelmarke fest und alarmierte die Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

