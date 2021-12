Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwerste Verletzungen erlitt eine 80 Jahre alte Radfahrerin am Mittwochmorgen. Die Frau aus Glanerbrug (NL) wollte gegen 08.00 Uhr vom Amelandsweg kommend die vorfahrtsberechtigte Alstätter Straße (K26) in Richtung Epe überqueren. Dabei wurde sie von dem Wagen eines 24 Jahre alten Gronauers erfasst, infolgedessen sie auf die Straße stürzte. Der Autofahrer war aus Richtung Gronau kommend in Richtung "Baumwollstraße" unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße gesperrt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.500 Euro.

