Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fußgänger von Pkw erfasst

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Mittwoch in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 46-Jährige hatte gegen 08.45 Uhr aus einer Einfahrt in die Münsterstraße einbiegen wollen. Dabei erfasste der Wagen der Rhederin den 74-Jährigen, der sich auf dem Gehweg befand. Der leichtverletzte Rheder kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

