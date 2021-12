Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnanhänger

Bocholt (ots)

In einen Wohnwagen eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen, um ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Ob und was die Unbekannten entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Dienstag, 21. Dezember, 12.00 Uhr und Mittwoch, 29. Dezember, 09.15 Uhr, auf einer umzäunten Fläche an der Ewaldstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell