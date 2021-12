Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Rotlicht missachtet

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 42 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall. Die Gronauerin war auf der Osterstraße aus Richtung Antoniusstraße kommend stadtauswärts unterwegs, als der Wagen eines 44 Jahre alten Gronauers kreuzte. Der Autofahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Wilhelmstraße aus Richtung Steinfurter Straße kommend in Richtung Osterstraße unterwegs. Bei Rot fuhr der 44-Jährige in die Kreuzung Wilhelmstraße/Oststraße ein und kollidierte dort mit dem Wagen der 42-Jährigen. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Leichtverletzte an. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt.

